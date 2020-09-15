Гарик Харламов получил роль в «Ну, погоди!»

Образ Волка в перезапуске мультфильма будет несколько отличаться от классического персонажа (Фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущий Гарик Харламов озвучит Волка в перезапуске мультфильма «Ну, погоди!». Премьера новых серий мультфильма намечена на зиму этого года, сообщает пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

«Хотя я уже не раз принимал участие в озвучке, для меня как для актера это будет очень интересной задачей», — приводят в киностудии слова Харламова. Телеведущий отметил, что «Ну погоди!» создан в очень сложном жанре, где юмор построен лишь на нелепых ситуациях. Также в мультфильме нет диалогов — только отдельные, но очень запоминающиеся реплики. Как отметили создатели проекта, кандидатура Харламова показалась им точным попаданием в цель, потому что его яркий тембр узнаваем среди взрослых и детей.

Творческая группа, занимающаяся созданием мультфильма, утвердила окончательный образ Волка — всего было отсмотрено более 50 вариаций, созданных художниками проекта. «Волк поменял гардероб и частично привычки: так, с сигаретой на экране мы его не увидим», — рассказала генпродюсер студии Юлия Осетинская. При этом персонаж сохранил узнаваемость и хулиганское обаяние.

В классической версии «Ну, погоди!» Волка озвучивал актер Анатолий Папанов, напоминает «Национальная служба новостей». Изначально премьера продолжения культового сериала «Ну погоди!» была запланирована на лето 2020 года. Тогда стало известно, что в новых эпизодах мультсериала появятся новые второстепенные персонажи. Речь идёт о добром Барсуке Тиме, умном хакере Ежике Шу и веселой Косуле Уле, пишет RT.