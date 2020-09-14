В Челябинской области в погребе дома нашли мумию

В Челябинской области нашли мумию Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Еманжелинска, купившие жилой дом, обнаружили мумифицированный женский труп в погребе. Тело пролежало там 10 лет, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«По версии следствия, обвиняемый в 2009 году со своим знакомым (он уже умер) в жилом доме в Еманжелинске избили сожительницу обвиняемого, от травм она скончалась. Труп спрятали в погребе летней кухни. Останки обнаружили в июне 2019 года новые хозяева дома», — отметили в надзорном ведомстве.

В отношении 54-летнего жителя региона возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой). Прокуратура области утвердила обвинительное заключение и направила в суд.