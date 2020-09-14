Школу в Пермском крае закрыли на карантин

Школьников перевели на удаленное обучение Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В школе-гимназии №9 города Чайковский Пермского края введен карантин. Об этом сообщается на официальном сайте школы. Уточняется, что решение принято в связи с ростом заболеваемости ОРВИ среди учащихся и педагогов школы.

«В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и других простудных заболеваний учащихся с 5 по 11 класс и отдельных учителей, с 14 по 19 сентября образовательный процесс проводится дистанционно для 5-11 классов. Учащиеся 1-4 классов учатся очно», — отмечается на сайте гимназии.

По данным министерства здравоохранения Пермского края, за прошедшие сутки коронавирус был выявлен у одного жителя Чайковского. Всего в городском округе выявлено в 132 зараженных коронавирусом.

Ранее стало известно, что COVID-19 подтвердился у учеников шести школ Пермского края. Контактировавших с ними одноклассники перевели на дистанционное обучение.