У учеников шести пермских школ выявлен коронавирус

Часть пермских школьников перевели на дистанционное обучение Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученики сразу несколько школ Перми и Соликамска переведены на дистанционное обучение. У учащихся общеобразовательных учреждений выявлен коронавирус. Об этом сообщает оперштаб Пермского края.

«По данным на 9 сентября коронавирусная инфекция выявлена у шести учеников. Они являются учащимися пяти школ в Перми и одной в Соликамске. Контактировавшие с ними одноклассники находятся под наблюдением врачей и продолжают обучение дистанционно по месту жительства», — информирует оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным министерства здравоохранения края, всего в регионе подтверждено 8 394 случая заражения коронавирусной инфекцией, 5 890 человек выздоровели. Ранее URA.RU рассказывало, что на дистанционное обучение перешла музыкальная школа №6 в Перми, поскольку у одного из преподавателей выявили пневмонию.