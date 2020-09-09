09 сентября 2020
08 сентября 2020

У учеников шести пермских школ выявлен коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Белинского. Екатеринбург, библиотека, занятие, учеба, студентка, учебники, подготовка к экзаменам, образование, уроки, подготовка к учебному году, изучение, дистанционное обучение, заочное обучение
Часть пермских школьников перевели на дистанционное обучение Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ученики сразу несколько школ Перми и Соликамска переведены на дистанционное обучение. У учащихся общеобразовательных учреждений выявлен коронавирус. Об этом сообщает оперштаб Пермского края.

«По данным на 9 сентября коронавирусная инфекция выявлена у шести учеников. Они являются учащимися пяти школ в Перми и одной в Соликамске. Контактировавшие с ними одноклассники находятся под наблюдением врачей и продолжают обучение дистанционно по месту жительства», — информирует оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По данным министерства здравоохранения края, всего в регионе подтверждено 8 394 случая заражения коронавирусной инфекцией, 5 890 человек выздоровели. Ранее URA.RU рассказывало, что на дистанционное обучение перешла музыкальная школа №6 в Перми, поскольку у одного из преподавателей выявили пневмонию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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