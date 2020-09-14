Челябинский губернатор сделал назначение в ключевом министерстве

Алексей Текслер повысил Елену Раевскую до уровня ее отца-замминистра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер утвердил в должности замминистра экономического развития Челябинской области Елену Раевскую. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Назначить Раевскую Елену Александровну заместителем министра экономического развития Челябинской области», — говорится в тексте документа. Ранее она руководила одним из управлений того же ведомства и считалась очень грамотным специалистом.

Новая заммминистра приходится дочерью другому замминистра. Ее отец Александр Раевский работает в минсельхозе региона.

Как пояснили URA.RU в минэкономразвития, Раевская заняла ставку, освободившуюся после повышения Марины Клочковой. Ее предшественница получила пост первого заместителя главы минэкономразвития.