Челябинский губернатор сделал назначение в ключевом министерстве

Губернатор Алексей Текслер утвердил в должности замминистра экономического развития Челябинской области Елену Раевскую. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Назначить Раевскую Елену Александровну заместителем министра экономического развития Челябинской области», — говорится в тексте документа. Ранее она руководила одним из управлений того же ведомства и считалась очень грамотным специалистом.
Новая заммминистра приходится дочерью другому замминистра. Ее отец Александр Раевский работает в минсельхозе региона.
Как пояснили URA.RU в минэкономразвития, Раевская заняла ставку, освободившуюся после повышения Марины Клочковой. Ее предшественница получила пост первого заместителя главы минэкономразвития.
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