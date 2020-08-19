19 августа 2020
18 августа 2020

Текслер нашел замену задержанному ФСБ челябинскому замминистра

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер нашел человека на пост, освободившийся два года назад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первым заместителем министра экономического развития Челябинской области назначена Марина Клочкова. Соответствующее постановление издал губернатор региона Алексей Текслер. Ставка оставалась вакантной с момента задержания ФСБ и последующего увольнения по отрицательным мотивам Антона Бахаева, ставшего фигурантом коррупционного дела.

«Назначить Клочкову Марину Николаевну первым заместителем министра экономического развития Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее Клочкова работала «простым» замминистра, заняв этот пост 1 августа 2019 года. До этого времени она занимала в ведомстве должность начальника управления методологии и мониторинга госпрограмм и пошла на повышение, когда уволился замминистра Илья Таболин.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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