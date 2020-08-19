Текслер нашел замену задержанному ФСБ челябинскому замминистра

Первым заместителем министра экономического развития Челябинской области назначена Марина Клочкова. Соответствующее постановление издал губернатор региона Алексей Текслер. Ставка оставалась вакантной с момента задержания ФСБ и последующего увольнения по отрицательным мотивам Антона Бахаева, ставшего фигурантом коррупционного дела.
«Назначить Клочкову Марину Николаевну первым заместителем министра экономического развития Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее Клочкова работала «простым» замминистра, заняв этот пост 1 августа 2019 года. До этого времени она занимала в ведомстве должность начальника управления методологии и мониторинга госпрограмм и пошла на повышение, когда уволился замминистра Илья Таболин.
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