В «Умном голосовании» побеждали прокремлевские кандидаты. Причины провала технологии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Стратегия Алексея Навального провалилась во всех регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инициированная блогером Алексеем Навальным стратегия «Умного голосования», использованная его сторонниками, в том числе и в Единый день голосования 13 сентября, не оправдала себя. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделилась политолог Анна Федорова.

«Умное голосование провалилось полностью. Какие-то необычайно жалобные цифры — около 38 из 1100 кандидатов прошли», — заявила политолог. При этом сторонники блогера нередко записывали в свои достижения избрание кандидатов, которые победили бы и без их поддержки. Одним из таких кандидатов стал руководитель Новосибирского филиала прокремлевского think tank Фонд развития гражданского общества Константин Антонов.

Федорова выделила несколько ключевых факторов, которые в конечном итоге привели к провалу стратегии Навального:

  • По словам Федоровой, сама система «Умного голосования» была разработана командой политтехнологов, не учитывающих человеческий фактор. В конечном итоге, в системе оказались случайные чиновники и политики с разными взглядами и не имеющие между собой ничего общего.

Статья по теме
Три главных мифа, с которыми работала власть на выборах-2020
  • Политолог указывает на наличие в стратегии Навального элемента политического торга. Для попадания в списки «Умного голосования» кандидатам, даже от оппозиционных партий, приходится платить. Косвенно это подтверждается массовыми сообщениями из регионов страны о распространении фейковых списков голосования, а также создании интернет-ресурсов, подделывающих официальный сайт Навального.

  • Сама система подвергается критике даже со стороны идеологически близких медийных персон. В частности, против «Умного голосования» выступали журналистка Ксения Собчак и бизнесмен Михаил Ходорковский. Их претензии направлены на то, что во многих регионах предлагаемые Навальным кандидаты изначально настроены провластно.

  • Главный принцип «Умного голосования» далек от позиции избирателей. Команда Навального, по словам Федоровой, «хочет не хорошего для себя, а плохого для „Единой России“». Такая мотивация является нормальной для борцов с режимом, однако неприемлемой для обычных людей.

  • Нередки случаи, когда избранные с помощью стратегии Навального кандидаты присоединялись к «Единой России», или начинали занимать идентичную ей позицию. В конечном итоге, заявленный Навальным «блок против партии власти» так и не был создан.

Стратегия «Умного голосования» была опробована 13 сентября этого года во время всероссийской выборной кампании различного уровня. Согласно этой стратегии, команда Алексея Навального сама определяла кандидата из другой партии в качестве противовеса кандидату от «Единой России» и призывала за него голосовать.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...