Инициированная блогером Алексеем Навальным стратегия «Умного голосования», использованная его сторонниками, в том числе и в Единый день голосования 13 сентября, не оправдала себя. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделилась политолог Анна Федорова.
«Умное голосование провалилось полностью. Какие-то необычайно жалобные цифры — около 38 из 1100 кандидатов прошли», — заявила политолог. При этом сторонники блогера нередко записывали в свои достижения избрание кандидатов, которые победили бы и без их поддержки. Одним из таких кандидатов стал руководитель Новосибирского филиала прокремлевского think tank Фонд развития гражданского общества Константин Антонов.
Федорова выделила несколько ключевых факторов, которые в конечном итоге привели к провалу стратегии Навального:
- По словам Федоровой, сама система «Умного голосования» была разработана командой политтехнологов, не учитывающих человеческий фактор. В конечном итоге, в системе оказались случайные чиновники и политики с разными взглядами и не имеющие между собой ничего общего.
- Политолог указывает на наличие в стратегии Навального элемента политического торга. Для попадания в списки «Умного голосования» кандидатам, даже от оппозиционных партий, приходится платить. Косвенно это подтверждается массовыми сообщениями из регионов страны о распространении фейковых списков голосования, а также создании интернет-ресурсов, подделывающих официальный сайт Навального.
- Сама система подвергается критике даже со стороны идеологически близких медийных персон. В частности, против «Умного голосования» выступали журналистка Ксения Собчак и бизнесмен Михаил Ходорковский. Их претензии направлены на то, что во многих регионах предлагаемые Навальным кандидаты изначально настроены провластно.
- Главный принцип «Умного голосования» далек от позиции избирателей. Команда Навального, по словам Федоровой, «хочет не хорошего для себя, а плохого для „Единой России“». Такая мотивация является нормальной для борцов с режимом, однако неприемлемой для обычных людей.
- Нередки случаи, когда избранные с помощью стратегии Навального кандидаты присоединялись к «Единой России», или начинали занимать идентичную ей позицию. В конечном итоге, заявленный Навальным «блок против партии власти» так и не был создан.
Стратегия «Умного голосования» была опробована 13 сентября этого года во время всероссийской выборной кампании различного уровня. Согласно этой стратегии, команда Алексея Навального сама определяла кандидата из другой партии в качестве противовеса кандидату от «Единой России» и призывала за него голосовать.
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