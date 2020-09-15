15 сентября 2020

Россияне признались, что их раздражает на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Многих раздражает, когда коллеги громко говорят по телефону в рабочее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Большинство россиян (36%) раздражают громкие разговоры коллег по телефону на рабочем месте. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.Ру».

В исследовании приняли участие более 4,6 тысяч респондентов из всех регионов России. Согласно полученным данным, помимо телефонных разговоров, россиян раздражает мусор на рабочих местах (35%) и привычка коллег делать работу в последний момент (34%), пишет RT.

Значительная часть опрошенных призналась, что их не устраивают слишком частые перекуры коллег в рабочее время (30%). Частые отгулы вызывают раздражение у 21% опрошенных, а 13% участников исследования недовольны, что некоторые их коллеги употребляют слишком много спиртного во время корпоративов.

Ранее американские психологи нашли связь между раздражением на работе и обстановкой в семье, пишет «Дни.ру». А автор-руководитель отдела по работе с персоналом QBF Светлана Белодед посоветовала во время сложных ситуаций на работе переключаться на другие дела и думать о хорошем, сообщает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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