SHAMAN поинтересовался у слушателей, употребляют ли они наркотики. Видео

23 октября 2025 в 15:43
Шаман похвалил поклонников и сказал, что употреблять запрещенные вещества не стоит

Народный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) поинтересовался у подошедших к нему фанатов, употребляют ли они запрещенные вещества. Видеоролик появился в новостных telegram-каналах.

«Вы [наркотики] употребляете?» — спросил Дронов. На это его поклонники ответили «Нет». Артист похвалил молодых людей: «Молодцы, не надо!» Видеоролик предоставил telegram-канал ВПШ.

Ранее Ярослав Дронов (SHAMAN) уже привлекал внимание общественности не только творчеством, но и попытками зарегистрировать в качестве товарного знака фразу «Я русский», совпадающую с названием его популярного сингла. В октябре 2024 года Роспатент отказал артисту в регистрации этого бренда для алкогольных напитков и косметики, сославшись на общеупотребимость выражения и отсутствие различительных свойств.

    23 октября 2025 17:36
    славик, а лично ты, что употребляешь? я вот только чай и кофе, а ты сам то, как?
  • патриот
    23 октября 2025 16:11
    Ну да сейчас они тебе расскажут- что, где и сколько!
