Народный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов ) поинтересовался у подошедших к нему фанатов, употребляют ли они запрещенные вещества. Видеоролик появился в новостных telegram-каналах.

Ранее Ярослав Дронов (SHAMAN) уже привлекал внимание общественности не только творчеством, но и попытками зарегистрировать в качестве товарного знака фразу «Я русский», совпадающую с названием его популярного сингла. В октябре 2024 года Роспатент отказал артисту в регистрации этого бренда для алкогольных напитков и косметики, сославшись на общеупотребимость выражения и отсутствие различительных свойств.