К берегам Кубани движется 900 тонн мазута

К берегам Тюмрюка и Тамани (Краснодарский край) движется пятно из мазута, объемы могут достигать 900 тонн. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании заксо.

«900 тонн уже идет к берегам Темрюка. Вот и всё. Такое время у нас. Можно говорить по-разному, можно искать крайних, виноватых… Можно. Но не нужно. Потому что 900 тонн мазута идет к берегам Тамани», — цитирует главу региона портал 93.ru. По его словам, для уборки мазута будет задействован резервный фонд края.