К берегам Кубани движется 900 тонн мазута

К кубанским берегам идут около 900 тонн мазута
Фото: Роман Наумов © URA.RU
К берегам Тюмрюка и Тамани (Краснодарский край) движется пятно из мазута, объемы могут достигать 900 тонн. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании заксо.
«900 тонн уже идет к берегам Темрюка. Вот и всё. Такое время у нас. Можно говорить по-разному, можно искать крайних, виноватых… Можно. Но не нужно. Потому что 900 тонн мазута идет к берегам Тамани», — цитирует главу региона портал 93.ru. По его словам, для уборки мазута будет задействован резервный фонд края.
Ранее губернатор Михаил Развожаев рассказал, что на нескольких пляжах Северной стороны Севастополя появились точечные пятна мазута. Нефтепродукты обнаружили и на пляжах Анапы. В декабре 2024 года потерпели крушения два танкера: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В акватории Черного моря произошел значительный разлив нефтепродуктов. Согласно информации от экстренных служб, на борту судов находилось приблизительно 9,2 тысячи тонн мазута.
Для устранения последствий аварии и координации необходимых работ была сформирована специальная правительственная комиссия. Очищать последствия крушений помогали волонтеры, неравнодушные граждане.
