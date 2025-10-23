«Денег нет»: глава ДОМ.РФ рассказал, почему в России так много «человейников»
Мутко отметил, что «человейники» популярны из-за доступности
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Рост числа высотных жилых комплексов, прозванных «человейниками», связан с рыночными реалиями и нехваткой средств у покупателей. По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, спрос на однокомнатные квартиры диктует застройщикам структуру строительства, что приводит к преобладанию малогабаритного жилья. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом URA.RU.
«Сегодня беда наша в том, что это рыночная сфера. Раньше, до 2000 года, структура квартирографии в стране была другой — 35% многокомнатных квартир. Сейчас — 15%, потому что мы ушли в рыночную сферу. Сегмент определяет рынок, а денег нет. Люди покупают однокомнатные квартиры, стимулируя застройщиков строить эти „человейники“, — сказал Мутко в интервью. Он отметил, что в регионах, таких как Московская область, Краснодарский край, Сахалин и Красноярский край, более 50% непроданных квартир — однокомнатные, часто приобретаемые для инвестиций или временного проживания, например, для студентов.
Мутко подчеркнул, что власти приняли максимум мер поддержки, включая расширение семейной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и применение закона №214-ФЗ для создания инфраструктуры. «Мы все, что могли, расширили. Семейную ипотеку разрешили брать на ИЖС. Направили меры на создание инфраструктуры, перенесли сюда 214-й закон. Но без ресурсов на инфраструктуру, без садов и школ, проблему не решить», — пояснил он. Мутко вспомнил свой опыт главы Кировского района Санкт-Петербурга, где семьи ставили на учет для получения жилья с учетом их потребностей, тогда как сейчас рынок диктует иную квартирографию.
Отсутствие инфраструктуры остается ключевой проблемой новых жилых комплексов. Мутко напомнил о неудачном опыте выделения земель многодетным семьям без обеспечения инфраструктурой. Аналитики отмечают, что рост цен на жилье и ограниченные бюджеты домохозяйств закрепляют тенденцию к строительству высоток с преобладанием однокомнатных квартир. Недавняя встреча Мутко с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердила приоритет развития инфраструктуры, но для изменения ситуации необходимы дополнительные средства.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.