Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Захарова оценила идею ЕС провести трибунал против России

Захарова: трибунал ЕС против России будет ничтожным и нелегитимным
23 октября 2025 в 15:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Захарова назвала трибунал ЕС против России нелегитимным

Захарова назвала трибунал ЕС против России нелегитимным

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что создаваемый Евросоюзом трибунал против России будет нелегитимным и ничтожным, а присоединение к нему стран повлечет серьезные последствия. Соответствующее заявление прозвучало в ходе брифинга, который транслируется на официальном сайте МИД РФ.

«Работы и решения данной нелегитимной структуры, если она когда-нибудь увидит свет, будут для нас ничтожны. Присоединение к ней любого государства будем расценивать как крайне враждебный демарш с неизбежными последствиями», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга. Как отметила представитель МИД, инициатива ЕС представляет собой «механизм заказного правосудия», не имеющий отношения к установлению истины.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас сообщила, что 25 стран Евросоюза выразили готовность участвовать в создании специального трибунала по делу России по Украине и выделили на эти цели 10 миллионов евро. Решение было принято по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, однако подробный состав участников пока не раскрывается.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Последствия
    23 октября 2025 16:34
    Например какие, словесная шелуха от уполномоченных лиц?
Добавить комментарий
Следующий материал