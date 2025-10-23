Захарова оценила идею ЕС провести трибунал против России
Захарова назвала трибунал ЕС против России нелегитимным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что создаваемый Евросоюзом трибунал против России будет нелегитимным и ничтожным, а присоединение к нему стран повлечет серьезные последствия. Соответствующее заявление прозвучало в ходе брифинга, который транслируется на официальном сайте МИД РФ.
«Работы и решения данной нелегитимной структуры, если она когда-нибудь увидит свет, будут для нас ничтожны. Присоединение к ней любого государства будем расценивать как крайне враждебный демарш с неизбежными последствиями», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга. Как отметила представитель МИД, инициатива ЕС представляет собой «механизм заказного правосудия», не имеющий отношения к установлению истины.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас сообщила, что 25 стран Евросоюза выразили готовность участвовать в создании специального трибунала по делу России по Украине и выделили на эти цели 10 миллионов евро. Решение было принято по итогам встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, однако подробный состав участников пока не раскрывается.
