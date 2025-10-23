Россия и Украина обменялись телами погибших
Россия передала Украине 1000 тел погибших военных
Россия и Украина провели масштабный обмен телами погибших военнослужащих. Российская сторона передала Украине 1000 тел украинских военных, получив взамен останки 31 российского солдата. Об этом сообщил военный репортер Евгений Поддубный.
«Только что завершился обмен телами между нами и противником. Российская сторона передала на Украину 1000 тел украинских военнослужащих. Мы получили 31 нашего погибшего Героя», — написал Поддубный в своем telegram-канале.
Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил получение тел и начало процедуры идентификации. Соответствующую информацию также распространил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
По информации источника RT, Россия ранее уже осуществляла передачу Украине партии из тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ. В ответ украинская сторона передала российской стороне 24 тела российских военнослужащих.
