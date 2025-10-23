ЕС лишил Россию цветов и листвы из Европы
ЕС запретил поставки роз и азалий в Россию в новом пакете санкций
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Европейский союз ввел запрет на поставки в Россию живых растений и цветов в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Соответствующее постановление было опубликовано в официальных источниках ведомства.
«Привитые и непривитые рододендроны и азалии, розы, другие живые растения, включая их черенки и отводки», — говорится в тексте документа в «Официальном журнале ЕС». Под ограничения попали не только живые растения, но и различные части цветов — листва, ветки деревьев, а также травы, мхи и лишайники. Санкции распространяются на товары в любом виде: свежие, высушенные, окрашенные или подготовленные другим способом. Все они классифицированы как «товары, пригодные для букетов или декоративных целей».
Новые ограничения начинают действовать с 24 октября 2025 года. Это уже 19-й пакет санкционных мер, введенных ЕС против России.
Ранее сообщалось, что 19-й пакет санкций ЕС против России включает запрет на экспорт товаров на сумму более 40 миллиардов евро, в том числе каучука, минералов и керамики, а также ограничения против китайских и индийских компаний. С февраля 2022 года Евросоюз ввел 18 пакетов санкций, которые затронули более 2,4 тысячи физических лиц и организаций. Новый пакет стал одним из ключевых вопросов на повестке ближайшего саммита ЕС.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.