ЕС лишил Россию цветов и листвы из Европы

Европейский союз ввел запрет на поставки в Россию живых растений и цветов в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Соответствующее постановление было опубликовано в официальных источниках ведомства.

«Привитые и непривитые рододендроны и азалии, розы, другие живые растения, включая их черенки и отводки», — говорится в тексте документа в «Официальном журнале ЕС». Под ограничения попали не только живые растения, но и различные части цветов — листва, ветки деревьев, а также травы, мхи и лишайники. Санкции распространяются на товары в любом виде: свежие, высушенные, окрашенные или подготовленные другим способом. Все они классифицированы как «товары, пригодные для букетов или декоративных целей».

Новые ограничения начинают действовать с 24 октября 2025 года. Это уже 19-й пакет санкционных мер, введенных ЕС против России.

