«Его мнение никого не интересует»: продюсер оценил положение Верки Сердючки

Верка колесит по Европе с песнями на русском языке Фото: Said Gadzhiev / Russian Look / Global Look Press

Артист Верка Сердючка, он же Андрей Данилко, оказался в очень затруднительной ситуации и буквально запертым не только внутри Украины, но и творческом плане. Стало известно, что президент Владимир Зеленский немного «ослабил» хватку и стал выпускать Сердючку из страны на гастроли. Вот только все гонорары идут на Банковую, где уже решают — давать ли исполнителю хоть что-то. Такая ситуация больно бьет по творческой натуре артиста, заявил в беседе с URA.RU продюсер Павел Рудченко.

«Уверен, как артист он сильно переживает и испытывает определенные недовольства. Данилко сегодня — разменная монета, на которой зарабатывают реальную монету. Конечно, ему эта позиция не нравится. Когда он был самостоятельным артистом, мог творить, чего сейчас ему делать не дают. Он зарабатывает на том, что уже было создано. Наверняка, сегодня он чувствует себя артистом, который не имеет право самовыражаться и высказываться, а просто отрабатывает политическую повестку этим чесом по Европам. Его мнение никого не интересует», — пояснил продюсер.

Весь хитовый репертуар Верки — на русском языке. С этими песнями он и колесит по Европе. И это еще одна серьезная проблема для эпатажного артиста, который вроде как должен быть в повестке и говорить на мове, как того требует официальный Киев.

Продолжение после рекламы

«Это вообще какой-то нонсенс и напоминает цирк. Проукраинский артист, поддерживающий политический вектор своей страны, исполняет песни на языке противника», — резюмировал Рудченко.