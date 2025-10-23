Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Взрыв на остановке в Ставрополе признали терактом

23 октября 2025 в 16:14
Взрыв произошел на остановке 22 октября (архивное фото)

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Ставропольское УФСБ возбудило уголовное дело о теракте после взрыва на троллейбусной остановке. Об этом сообщили СМИ.

«В связи со взрывом на троллейбусной остановке в Ставрополе региональное управление УФСБ возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ)», — пишет «Коммерсантъ». По предварительным данным силовиков, самодельное взрывное устройство в урну положил мужчина, а затем дистанционно подорвал его. 

Взрыв на троллейбусной остановке произошел 22 октября. В результате одна женщина пострадала. Предварительно, у пострадавшей диагностированы осколочные ранения бедра и голени. Изначально в СМИ появилась информация о том, что взрывчатка могла находиться в детской коляске.

