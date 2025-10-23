Конфликт между губернатором и мэром вспыхнул в Рязанской области

Внутриэлитный конфликт в Рязанской области вышел на федеральный уровень Фото: Илья Московец © URA.RU

Конфликт между губернатором и городскими элитами вспыхнул в Рязанской области. Вчера вечером мэра столицы Виталия Артемова лишили руководящих постов в отделении «Единой России», а утром — отстранили от должности до конца декабря. Его проверяет антикоррупционный комитет.

По сведениям инсайдеров URA.RU, противостояние вылилось в публичное поле из-за нежелания Артемова добровольно оставить пост мэра. На этом настаивает региональное руководство, которое намерено назначить на должность свою креатуру. С Артемовым уже велись кулуарные переговоры, однако мэра не устраивают предлагаемые ему условия, сообщает источник.

Артемов участвовал в формировании нового созыва гордумы Рязани в 2023 году, поэтому значительная часть депутатов ориентирована на него. Это не дает властям уволить градоначальника законным способом, так как для этого, вероятно, не хватит голосов народных избранников.

Конфликт вышел из-под контроля и наносит ущерб губернатору Павлу Малкову и «Единой России», говорит политолог Александр Семенов. «У губернатора накопились претензии к мэру, но Артемов не собирается уходить. Предполагаю, что в гордуме нет консенсуса по этому поводу. Артемов самостоятельный игрок, умеет балансировать и всегда получал поддержку элит. Это не дает властям действовать по законодательству», — сказал эксперт.