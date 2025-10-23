Один из сильнейших кланов Сибири может лишиться места в Госдуме

Клан застройщиков Красноштановых может не попасть в Госдуму в 2026 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Один из самых влиятельных строительных кланов Сибири может лишиться представительства в Госдуме на выборах-2026. К нейтрализации влиятельной группы Красноштановых подключились федеральные власти, сообщают агентству инсайдеры, близкие к региональному руководству. Это ведет к очередным политическим скандалом в Иркутской области.

В федеральном парламенте семью представляет депутат Антон Красноштанов. Его отец Алексей заседает в заксобрании Иркутской области. Множество других ставленников работают думе Иркутска и муниципальных органах власти.

Губернатор Игорь Кобзев уже пытался ослабить влияние Красноштановых еще в 2024 году на выборах в гордуму Иркутска. Нескольких кандидатов от группы сняли с выборов, после чего они вновь зарегистрировались и получили мандаты, но уже не от «Единой России», а от оппозиционных партий и в качестве самовыдвиженцев.

На этот раз иркутский внутриполитический блок прибег к помощи федеральных властей, сказал URA.RU источник из политтехнологических кругов. По данным агентства, Антон Красноштанов не прошел согласования в Москве.

«Ставки повысились. Местное руководство не хочет терпеть противника уровня депутата Госдумы еще пять лет. Убрать их «в лобовую», с помощью правоохранителей – оснований нет, поэтому ищут другие, более хитрые способы», — говорит источник на условиях анонимности.

Президент центра развития Региональной политики Илья Гращенков полагает, что силовой вариант в случае с Красноштановыми привел бы к еще большим конфликтам. По его словам, избирком может отказать в регистрации по юридическим причинам. «Даже если ему удастся зарегистрироваться, гарантий победы нет. Выборы все более контролируемы, в том числе за счет дистанционного голосования. Возможность скупки голосов или вбросов исключается. Выборы-2026 будут контролируемыми», — сказал Гращенков.

По словам политолога Сергея Шишкина из Иркутска, строительные фирмы Красноштановых нанесли серьезный финансовый ущерб региону из-за задержки сроков сдачи социальных объектов. По словам эксперта, вопросы вызывает и качество строительства дорог. «Династийность в формировании депутатского корпуса имеет ограниченный срок годности. В прошлом созыве в парламенте работал Алексей Красноштанов, в этом — Антон. Двух раз хватит для семьи», — прокомментировал Шишкин.