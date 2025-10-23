В московской школе произошла серьезная давка в гардеробе
За медпомощью после давки никто не обращался
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В московской школе №548 произошла сильная давка возле гардероба. Об этом рассказал глава учреждения Ефим Рачевский.
«Инцидент произошел 22 октября. После уроков образовалась давка возле гардероба. Новый охранник не открыл вторую дверь, из-за чего столкнулись потоки входящих и выходящих учеников», — цитирует директора школы РИА Новости. По его словам, сотрудники школы быстро разрешили ситуацию — открыли вторую дверь. Ученики оделись и отправились домой. За медпомощью обращаться никому не пришлось.
Ранее похожий инцидент произошел в одной из школ Иркутска: там также образовалась давка у гардероба из-за одновременного выхода учеников, в результате чего несколько детей пострадали. По этому факту следственные органы и прокуратура начали проверки.
