Путин: семья - фундаментальная основа общества в России

Путин назвал семью фундаментальной основой российского общества
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости всесторонней поддержки семей и защиты семейных ценностей в стране. Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета по вопросам демографии.
«Наш выбор: всесторонняя поддержка семьи, защита семейных ценностей, сбережение коренных народов, поддержка русских и русскоговорящих людей», — сказал Путин. Президент подчеркнул, что семья является фундаментальной основой российского общества.
Заседание структуры, учрежденной в конце прошлого года на основании указа президента, проходит 23 октября. В рамках мероприятия планируется рассмотреть вопросы обмена региональным опытом, обсудить меры поддержки студентов с семьями, внедрение корпоративных стандартов в сфере демографии, сохранение репродуктивного здоровья граждан, а также предложения по решению жилищных проблем семей с детьми.
Председателем совета выступает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее заместителем назначена вице-премьер Татьяна Голикова. В состав совета также вошли заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова, президент Российской академии наук Геннадий Красников, руководитель Росстата Сергей Галкин, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, глава Сбербанка Герман Греф и ряд других высокопоставленных лиц.
