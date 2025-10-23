В США признали абсолютное превосходство ядерных сил России
Издание отмечает, что ядерное вооружение РФ занимает лидирующие позиции в мире
Фото: Минобороны России
Стратегические ядерные силы России превосходят аналогичные вооружения других стран. Об этом сообщили американские СМИ.
«Ядерные силы России считаются имеют полный паритет, что привело к тому, что на них особенно сильно полагаются для сдерживания дальнейшей эскалации военных действий Запада», — пишет журнал Military Watch Magazine. Как отметило издание, сухопутные и морские силы российских ядерных вооружений «занимают лидирующие позиции в мире».
22 октября в России прошли ядерные учения под руководством Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, в которых были задействованы сухопутные, морские и авиационные подразделения. В ходе учений расчет подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» выполнил запуск межконтинентальной баллистической ракеты по цели на полигоне «Кура», расположенном на Камчатке. Стратегический подводный ракетоносец «Брянск» осуществил пуск ракеты «Синева», а самолеты дальней авиации Ту-95МС произвели запуск крылатых ракет с воздуха.
Как сообщили в Кремле, учения были направлены на проверку подготовки органов военного управления, а также отработку практических навыков оперативного состава в вопросах управления подчиненными войсками. Однако некоторые на эти учения отреагировали иначе, посчитав, что у них была другая цель. Как отреагировали на стратегические учения иностранные СМИ и российские журналисты — в материале URA.RU.
