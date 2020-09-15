15 сентября 2020
14 сентября 2020

В Кургане на месяц перекроют дорогу. КАРТА

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время самоизоляции жителей. Курган, ремонт дороги, запрещающий знак, ул кирова
Участок улицы Панфилова перекроют до середины октября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в микрорайоне Северный на месяц перекроют участок улицы Панфилова. Об этом сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«В соответствии с постановлением администрации Кургана с 09:00 17 сентября до 21:00 17 октября будет закрыто движение всех видов автотранспорта по ул. Панфилова на участке от ул. Ястржембского до ул. Панфилова, 25», — рассказали в пресс-службе. На участке бригады компании будут перекладывать 30 метров трубы, чтобы устранить аварию на напорном коллекторе диаметром 700 мм

Работы не потребуют отключения воды. На прошлой неделе «Водный Союз» уже устранял аварию на участке данного коллектора, но тогда не потребовалось перекрывать движение.

В Кургане изношены 96% канализационных и 75% водопроводных сетей. Для обновления городских систем водоснабжения и водоотведения, нужно около 22 млрд рублей. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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