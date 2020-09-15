Член курганского избиркома раскритиковал выборы в облдуму

Владимир Пугин считает, что выборы в Кургане не могут быть легитимными из-за низкой явки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Член избирательной комиссии Курганской области от КПРФ Владимир Пугин усомнился в легитимности депутатов, за которых жители региона проголосовали на выборах в облдуму в 2020 году. Об этом он сообщил 16 сентября на заседании облизбиркома, передает корреспондент URA.RU.

«При явке 18% в городе Кургане ни один депутат легитимным признан быть не может», — объяснил Пугин. Он напомнил, что демократия основывается на принципе большинства. Данное особое мнение было занесено в протокол подведения итогов выборов.

Также Пугин назвал внесение изменений в избирательное законодательство в ходе избирательной кампании «не лучшей практикой». Он отметил, что трехдневное голосование почти не повлияло на явку избирателей. Помимо этого, Пугин отметил, что голосование на дому позволило обеспечить выгодные результаты определенным кандидатам.

В Курганской области с 11 по 13 сентября проходили выборы депутатов облдумы. Явка в регионе составила 31,05%. На прошлых выборах в 2015 году проголосовало около 30% избирателей. Аутсайдером по явке стал Курган.