Первое заседание заксобрания ЯНАО VII созыва состоится 24 сентября Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

На состоявшемся 16 сентября заседании избирательной комиссии ЯНАО были названы имена депутатов окружного законодательного собрания седьмого созыва, сообщили URA.RU в ИК ЯНАО. Первое заседание регионального парламента в новом составе назначено на 24 сентября.

«Единая Россия» получит 18 мандатов (11 — по одномандатным округам, еще семь — по спискам внутри региональных групп). «К распределению депутатских мандатов допущены единые списки кандидатов следующих избирательных объединений: «Справедливая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, — сообщили в ИК ЯНАО. — Партия «Родина», «Партия роста» и Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и к распределению мандатов не допускаются».

URA.RU публикует полный список депутатов заксобрания ЯНАО VII созыва:

Алексей Денисов (ЕР) Сергей Ямкин (ЕР) Эдуард Яунгад (ЕР) Игорь Герелишин (ЕР) Олег Арно (ЕР) Игорь Игнатов (ЕР) Надежда Гудкова (ЕР) Виктор Гордиенко (ЕР) Светлана Каменская (ЕР) Виктор Казарин (ЕР) Василий Степанов (ЕР) Максим Лазарев (СР) Елена Кукушкина (КПРФ) Марина Трескова* (ЕР) Георгий Ледков* (ЕР) Леонид Дяченко (ЕР) Алексаей Ситников (ЕР) Иван Костогриз (ЕР) Тамара Полякова (ЕР) Андрей Нестерук (ЕР) Владимир Жириновский* (ЛДПР) Александр Голубенко (ЛДПР)

* мандаты будут переданы по партийным спискам. Мандат депутата госудумы от ЛДПР Владимира Жириновского, по неподтвержденной пока информации, может получить Денис Садовников, мандат депутата госдумы от ЕР Георгия Ледкова — Наталья Фиголь, мандат мэра Лабытнанги Марины Тресковой — Полина Шумова.

Примечательно, что в ЗС ЯНАО были избраны замгубернатора Ситников, а также экс-мэры Костогриз, Дяченко и Нестерук. По информации источников URA.RU на их места уже есть претенденты, и в конце сентября губернатор Дмитрий Артюхов произведет из назначения.