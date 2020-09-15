На состоявшемся 16 сентября заседании избирательной комиссии ЯНАО были названы имена депутатов окружного законодательного собрания седьмого созыва, сообщили URA.RU в ИК ЯНАО. Первое заседание регионального парламента в новом составе назначено на 24 сентября.
«Единая Россия» получит 18 мандатов (11 — по одномандатным округам, еще семь — по спискам внутри региональных групп). «К распределению депутатских мандатов допущены единые списки кандидатов следующих избирательных объединений: «Справедливая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, — сообщили в ИК ЯНАО. — Партия «Родина», «Партия роста» и Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) не смогли преодолеть пятипроцентный барьер и к распределению мандатов не допускаются».
URA.RU публикует полный список депутатов заксобрания ЯНАО VII созыва:
- Алексей Денисов (ЕР)
- Сергей Ямкин (ЕР)
- Эдуард Яунгад (ЕР)
- Игорь Герелишин (ЕР)
- Олег Арно (ЕР)
- Игорь Игнатов (ЕР)
- Надежда Гудкова (ЕР)
- Виктор Гордиенко (ЕР)
- Светлана Каменская (ЕР)
- Виктор Казарин (ЕР)
- Василий Степанов (ЕР)
- Максим Лазарев (СР)
- Елена Кукушкина (КПРФ)
- Марина Трескова* (ЕР)
- Георгий Ледков* (ЕР)
- Леонид Дяченко (ЕР)
- Алексаей Ситников (ЕР)
- Иван Костогриз (ЕР)
- Тамара Полякова (ЕР)
- Андрей Нестерук (ЕР)
- Владимир Жириновский* (ЛДПР)
- Александр Голубенко (ЛДПР)
* мандаты будут переданы по партийным спискам. Мандат депутата госудумы от ЛДПР Владимира Жириновского, по неподтвержденной пока информации, может получить Денис Садовников, мандат депутата госдумы от ЕР Георгия Ледкова — Наталья Фиголь, мандат мэра Лабытнанги Марины Тресковой — Полина Шумова.
Примечательно, что в ЗС ЯНАО были избраны замгубернатора Ситников, а также экс-мэры Костогриз, Дяченко и Нестерук. По информации источников URA.RU на их места уже есть претенденты, и в конце сентября губернатор Дмитрий Артюхов произведет из назначения.
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