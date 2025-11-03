Ограничения продлятся с 10:00 до окончания мероприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Муравленко (Ямал) 4 ноября будет временно ограничено движение транспорта на четырех улицах в центре города в связи с проведением крестного хода. Ограничения продлятся с 10:00 до конца праздничных мероприятий в честь Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщают в telegram-канале «Муравленковский день».

«4 ноября в честь празднования дня Казанской иконы Божией Матери в Муравленко пройдет крестный ход. В связи с этим с 10:00 будет перекрыто движение», — пишут в посте.

Перекрытие затронет участки улиц Ленина, Губкина, Нефтяников и 70 лет Октября, которые образуют периметр вокруг места проведения шествия. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и объезжать указанные улицы.

Маршрут крестного хода Фото: telegram-канал «Муравленковский день»