Движение перекроют на четырех улицах в центре Муравленко из-за крестного хода. Карта

03 ноября 2025 в 10:46
Ограничения продлятся с 10:00 до окончания мероприятий

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Муравленко (Ямал) 4 ноября будет временно ограничено движение транспорта на четырех улицах в центре города в связи с проведением крестного хода. Ограничения продлятся с 10:00 до конца праздничных мероприятий в честь Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщают в telegram-канале «Муравленковский день».

«4 ноября в честь празднования дня Казанской иконы Божией Матери в Муравленко пройдет крестный ход. В связи с этим с 10:00 будет перекрыто движение», — пишут в посте.

Перекрытие затронет участки улиц Ленина, Губкина, Нефтяников и 70 лет Октября, которые образуют периметр вокруг места проведения шествия. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и объезжать указанные улицы.

Маршрут крестного хода

Фото: telegram-канал «Муравленковский день»

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске (ЯНАО) установили золотые купола на строящемся храме Покрова Пресвятой Богородицы. Храм строится на пожертвования жителей, предприятий и организаций города.

