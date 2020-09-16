Фигуристка Медведва вернулась в команду Тутберидзе

По данным СМИ, Евгения Медведева возвращается к тренеру Тутберидзе Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Призер Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой она работала ранее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свои источники. Однако в Федерации фигурного катания России эту информацию пока не подтвердили.

«У нас официально пока ничего нет, это неофициальная информация», — сообщил РИА «Новости» президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. В разговоре с News.ru он отметил, что никаких официальных документов от Медведевой в федерацию не поступало.

Евгения Медведева тренировалась у Тутберидзе с 2007 года. В мае 2018 года Медведева ушла от Тутберидзе после 11 лет совместной работы и переехала в Канаду, где начала работу с Брайаном Орсером. Позже СМИ сообщили, что причиной такого решения стал конфликт между фигуристкой и тренером. Однако Медведева заявила, что сменила тренера из-за желания больше проявлять себя.

Ранее финская фигуристка Киира Корпи назвала группу Тутберидзе «фабрикой», а методы работы тренера бесчеловечными по отношению к спортсменам. Однако в защиту Тутберидзе высказалась заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. По ее мнению, те, кто критикует методики Тутберидзе, ничего не знают о фигурном катании.