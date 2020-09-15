Инсайд: из-за болезни депутата дума ХМАО уходит на карантин

Все кто был на прошлом заседании окружной думы, сдают тесты на коронавирус Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Следующее, 43-е, заседание думы ХМАО с высокой долей вероятности пройдет в формате видеоконференции, то есть дистанционно. Это связывают с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе и вероятной болезнью депутата из Сургута Рината Айсина. Об этом рассказал информированный источник в думе ХМАО.

«Айсин сдал тест на коронавирус и первые результаты положительные. Сейчас он чувствует себя хорошо, но проблема в том, что он участвовал в прошлом заседании думы, когда выбирали губернатора и все депутаты присутствовали очно. Все, кто был на прошлом заседании думы, сейчас проходят тестирование», — рассказал источник URA.RU

Дозвониться до Айсина, чтобы узнать состояние его здоровья, журналисту URA.RU не удалось. В думе ХМАО рассказали, что уход в формат видеоконференции вполне возможен, но окончательное решение будет принято позднее. «Мы и так с марта работали в формате ВКС, а на избрание губернатора решили собраться очно. Но обстановка в регионе сейчас такая, что растет количество больных коронавирусом, заболевают депутаты и чиновники, это не для кого не секрет, так что переход думы обратно в режим ВКС логичен», — добавил официальный представитель думы региона.

Ранее URA.RU писало, что прошлое заседание думы ХМАО, где прошли выборы губернатора Комаровой, состоялось в очном формате, но с соблюдением мер безопасности. По регламенту депутаты должны были носить маски и сидеть на определенном расстоянии друг от друга.