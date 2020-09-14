14 сентября 2020
13 сентября 2020

Власти ХМАО готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вторую неделю в ХМАО наблюдается устойчивый рост числа зараженных коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Больницы ХМАО должны быть готовы ко второй волне приема больных с пневмониями. Также необходимо ужесточить контроль за людьми, посещающими магазины, автобусы и кафе. С такими предложениями во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом выступила глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева.

«[Предлагается] обеспечить готовность медицинских организаций ко второй волне приема больных с пневмониями, если это будет необходимо. Ужесточить противоэпидемические меры в местах скопления людей: в торговых предприятиях, местах общественного питания и на транспорте», — сообщила Соловьева.

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По словам главного санитарного врача ХМАО, самая опасная ситуация с коронавирусом сейчас в Ханты-Мансийском районе и Ханты-Мансийске, а также в Урае и Нефтеюганском районе. Увеличилось число заболевших среди медработников, учителей, государственных служащих и среди работников сферы перевозок.

Стало фиксироваться больше случаев завоза COVID-19 из других регионов, в том числе отпускниками. Вместе с этим в два с половиной раза увеличилось число заболевших ОРВИ, что усугубляет эпидемиологическую обстановку в ХМАО.

Ранее URA.RU писало, что вторую неделю в ХМАО наблюдается устойчивый рост числа зараженных коронавирусом. Региональные власти связывают это с несоблюдением гражданами и работодателями рекомендаций Роспотребнадзора.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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