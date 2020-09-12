Комарова официально вступила в должность губернатора ХМАО

В концертно-культурном центре «Югра-классик» завершилась церемония инаугурации губернатора ХМАО Натальи Комаровой. На этом событии присутствовала вся политическая элита Ханты-Мансийского округа, а также соседних регионов, передает корреспондент URA.RU.
Во время церемонии инаугурации Наталья Комарова принесла присягу, положив руку на устав Югры и Конституцию России. Затем главе региона вручили официальные символы государственной власти в ХМАО — жезл и должностной знак губернатора.
«Клянусь защищать интересы жителей автономного округа», — прочитала текст клятвы губернатор.
В департаменте общественных связей Югры сообщили, что на инаугурацию губернатора ХМАО прибыл полпред президента в УРФО Николай Цуканов, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев.
Ранее URA.RU сообщало, что депутаты окружной думы большинством голосов проголосовали за кандидатуру Комаровой на выборах губернатора ХМАО. Президент России Владимир Путин в июне также поддержал ее решение о выдвижении на пост главы региона.
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