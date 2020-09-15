Курганцы остались без света

Жители Кургана днем 16 сентября остались без электричества Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кургане произошло массовое отключение света. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию также подтвердили в пресс-службе администрации Кургана.

«По информации АО „СУЭНКО“, сегодня в 15:20 в Кургане произошло отключение части потребителей», — рассказали в пресс-службе администрации Кургана. Персонал СУЭНКО совместно со Свердловским РДУ приступил к устранению причин технологического нарушения.

Ситуация находится на контроле руководства компании. В СУЭНКО добавили, что принимают все необходимые меры, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшее время. Количество домов, которые остались без света, в компании назвать затруднились. Информация уточняется.