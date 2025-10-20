Судебные приставы Кургана забрали Toyota у пьяницы и передали ее в зону СВО
У курганского водителя приставы забрали машину и передали ее бойцам СВО
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Курганские судебные приставы конфисковали у местного жителя автомобиль и передали транспортное средство на СВО. Перед этим мужчина был осужден за вождение машины в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.
«Решение суда исполнили курганские судебные приставы — они конфисковали машину у гражданина и сообщили о конфискате в Министерство обороны РФ. Было решено направить автомобиль в зону специальной военной операции в помощь нашим бойцам», — сообщил специалист ведомства.
Мужчина 1970 года рождения неоднократно попадал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции, когда садился за руль пьяным. Штрафы и лишение водительских прав на гражданина не повлияло, он продолжил ездить в состоянии алкогольного опьянения.
В итоге, в качестве одного из видов наказаний суд решил конфисковать в доход государства автомобиль Toyota. Когда за машиной приехали судебные приставы, осужденный раскаялся и даже поддержал решение о передаче автомобиля в зону СВО.
В Курганской области ранее уже неоднократно применялись строгие меры к водителям, задержанным за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, включая уголовную ответственность, лишение водительских прав и конфискацию транспортных средств. В отдельных случаях суды назначали наказания в виде лишения свободы и взыскания крупных сумм компенсации морального вреда пострадавшим.
