Судебные приставы Кургана забрали Toyota у пьяницы и передали ее в зону СВО

Курганские судебные приставы конфисковали у местного жителя автомобиль и передали транспортное средство на СВО. Перед этим мужчина был осужден за вождение машины в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе УФССП России по Курганской области.

«Решение суда исполнили курганские судебные приставы — они конфисковали машину у гражданина и сообщили о конфискате в Министерство обороны РФ. Было решено направить автомобиль в зону специальной военной операции в помощь нашим бойцам», — сообщил специалист ведомства.

Мужчина 1970 года рождения неоднократно попадал в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции, когда садился за руль пьяным. Штрафы и лишение водительских прав на гражданина не повлияло, он продолжил ездить в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге, в качестве одного из видов наказаний суд решил конфисковать в доход государства автомобиль Toyota. Когда за машиной приехали судебные приставы, осужденный раскаялся и даже поддержал решение о передаче автомобиля в зону СВО.