В курганской облдуме поделили должности: кто занял места зампредседателя комитетов

В Курганской областной думе определили, кто войдет в состав руководства комитетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской областной думе восьмого созыва сформировали заместителей руководителей думских комитетов. Часть заместителей уже назначены, другие кандидатуры рекомендованы к утверждению. Подробнее о тех, кто занял эти должности — в материале URA.RU.

Зампредом комитета по экономической политике, по данным группы облдумы в соцсети «ВКонтакте» стал директор по общим вопросам компании «СМК Шадринск» Сергей Нелюбин. В комитете по бюджету, финансовой и налоговой политике единогласно поддержана кандидатура руководителя АО «Газпром газораспределение Курган» Олега Попова. В комитете по аграрной политике и природным ресурсам должность заместителя председателя занял гендиректор ЗАО «Картофель» Вячеслав Немиров.

Также депутаты рекомендовали утвердить топ-менеджера одной из IT-компании Алексея Маркина заместителем председателя комитета по законодательству и государственному строительству. Исполнительный директор «Курганстальмоста» Сергей Парышев станет заместителем главы комитета по социальной политике. Исполнительный секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Жуковский выдвинут на должность зампреда комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

