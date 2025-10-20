В курганской облдуме поделили должности: кто занял места зампредседателя комитетов
В Курганской областной думе определили, кто войдет в состав руководства комитетов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской областной думе восьмого созыва сформировали заместителей руководителей думских комитетов. Часть заместителей уже назначены, другие кандидатуры рекомендованы к утверждению. Подробнее о тех, кто занял эти должности — в материале URA.RU.
Зампредом комитета по экономической политике, по данным группы облдумы в соцсети «ВКонтакте» стал директор по общим вопросам компании «СМК Шадринск» Сергей Нелюбин. В комитете по бюджету, финансовой и налоговой политике единогласно поддержана кандидатура руководителя АО «Газпром газораспределение Курган» Олега Попова. В комитете по аграрной политике и природным ресурсам должность заместителя председателя занял гендиректор ЗАО «Картофель» Вячеслав Немиров.
Также депутаты рекомендовали утвердить топ-менеджера одной из IT-компании Алексея Маркина заместителем председателя комитета по законодательству и государственному строительству. Исполнительный директор «Курганстальмоста» Сергей Парышев станет заместителем главы комитета по социальной политике. Исполнительный секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Жуковский выдвинут на должность зампреда комитета по региональной политике и местному самоуправлению.
Ранее URA.RU писало, что председателями думских комитетов стали Федор Ярославцев, Марат Исламов, Вадим Шумков, Игорь Прозоров, Валерий Порубов и Евгений Кафеев. Выборы в новый созыв облдумы прошли 13-14 сентября 2025 года.
Материал из сюжета:Выборы в курганскую облдуму в 2025 году
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!