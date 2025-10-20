Елочные базары в Кургане начнут работать с середины декабря

Курганцы смогут купить живую елку на базаре с 15 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане новогодние елки начнут продавать в этом году с 15 декабря. Торговые точки будут работать до 31 декабря включительно на специально организованных базарах по всему городу. Об этом рассказали на официальном сайте власти города.

«Продажа живых елок стартует с 15 декабря и продлится до конца месяца. Мы постарались организовать торговлю так, чтобы каждый житель Кургана мог выбрать дерево по душе», — сообщили в мэрии.

Продажа будет организована во всех частях города. Полный список адресов елочных базаров опубликован на официальном сайте мэрии. На торговых точках планируется обеспечить контроль качества и соблюдение санитарных норм. Также сообщается, что покупатели смогут выбрать как традиционные ели, так и сосны разных размеров.

Продажа будет вестись ежедневно до 31 декабря включительно. Ожидается, что спрос на живые деревья в этом году останется высоким. Организаторы напоминают, что приобретение елок на официальных базарах гарантирует их легальное происхождение и сохранность городских лесов.