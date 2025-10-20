От судебной системы до кресла главы: чем известна экс-мэр курганского округа Панкратова

Глава Курганского округа Панкратова ушла по семейным обстоятельствам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Звериноголовского округа Курганской области Марина Панкратова ушла в отставку по семейным обстоятельствам. Сейчас принимается решение о том, кто временного возглавит муниципалитет. URA.RU рассказывает, чем запомнилась Марина Панкратова на посту главы Звериноголовского округа.

Начало трудового пути

Марина Панкратова родилась и выросла в Курганской области. После окончания Трудовской средней школы в 1995 году она поступила в Курганский государственный университет. Свою специализацию Панкратова выбрала в области права, окончив университет в 2008 году по специальности «юриспруденция» и получив квалификацию юриста.

Первые шаги

Первые годы трудовой деятельности Марина Александровна посвятила культурной сфере, работая художественным руководителем в сельском доме культуры села Труд и Знание. Однако уже вскоре она перешла на службу в отдел социальной защиты населения администрации Звериноголовского района, где начала свой путь с должности специалиста II категории.

Продолжение после рекламы

За годы работы в отделе социальной защиты Панкратова зарекомендовала себя ответственным и инициативным сотрудником. К 2014 году она занимала должность ведущего специалиста, после чего перешла на работу в судебную систему Курганской области.

Работа в судебной системе

С сентября 2014 года Марина Панкратова стала секретарем судебного участка Управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области. За эффективную и безупречную службу ей был присвоен классный чин государственной гражданской службы Курганской области — «Референт государственной гражданской службы II класса».

В феврале 2020 года Марина Александровна вновь была принята на должность секретаря судебного заседания в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей. Ее профессионализм был отмечен присвоением очередного классного чина — «Референт государственной службы Курганской области I класса».

Путь к руководящей должности

В феврале 2022 года Панкратова была назначена заместителем главы администрации Звериноголовского муниципального округа по социальным вопросам и одновременно начальником отдела по социальной политике. На этом посту она курировала ключевые направления социальной поддержки жителей округа.

С 1 февраля 2023 года Марина Панкратова исполняла обязанности главы Звериноголовского муниципального округа. Официальное вступление в должность главы округа состоялось 3 августа 2023 года.

Заслуги и награды

За годы службы Марина Панкратова была неоднократно отмечена почетными грамотами. Среди них — грамота Управления по обеспечению деятельности мировых судей Курганской области за безупречную и эффективную гражданскую службу, высокие достижения в профессиональной деятельности и значительный вклад в организационное обеспечение судебной системы региона.

Отмечается, что как специалист Панкратова устраивала власти. Она управляла округом в самый сложный период — во время паводка. Ей удалось не только организовать помощь пострадавшим, но и в целом избежать трагичных последствий из-за ЧС. Также рассказывают, что Панкратова была хорошим специалистом.