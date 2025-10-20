Экс-глава курганского УФССП Уварова обжаловала свой арест
Экс-глава курганских приставов Ирина Уварова обжалует меру пресечения
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Бывший руководитель управления судебных приставов по Курганской области Ирина Уварова обжаловала избранную ей меру пресечения в виде помещения под стражу. Информацию узнал корреспондент URA.RU в ходе мониторинга судебной картотеки.
«Обвиняемый — Уварова И.Л. (Ст.160 ч.4 УК РФ — присвоение или растрата организованной группой или в особо крупном размере). Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Текущее состояние — обжаловано», — говорится на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. Апелляционная жалоба была подана адвокатом Уваровой на следующий день после принятия решения о помещении под стражу.
Защитники просили избрать для Уваровой меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу регистрации. «Мера приведет к более быстрому расследованию обстоятельств уголовного дела, поскольку в указанном регионе проживает большинство свидетелей по уголовному делу», — указывалось мнение защиты в материалах решения об аресте Уваровой. Также экс-начальница просила смягчить меру из-за необходимости ухода за бывшим супругом. Эти и другие доводы адвокаты могут привести в апелляционной жалобе.
Ирина Уварова была задержана 8 октября 2025 года после обысков в ее кабинете, а уголовное дело по статье о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) возбудили днем ранее. Басманный суд Москвы арестовал экс-руководителя управления судебных приставов по Курганской области почти на два месяца, до 7 декабря 2025 года, мотивируя это рисками давления на свидетелей и возможного бегства. Вместе с Уваровой был задержан ее заместитель, а обязанности руководителя временно исполняет переведенный из ЯНАО Евгений Смирнов.
Материал из сюжета:Задержание главы курганского УФССП Ирины Уваровой
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!