Экс-глава курганского УФССП Уварова обжаловала свой арест

Экс-глава курганских приставов Ирина Уварова обжалует меру пресечения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший руководитель управления судебных приставов по Курганской области Ирина Уварова обжаловала избранную ей меру пресечения в виде помещения под стражу. Информацию узнал корреспондент URA.RU в ходе мониторинга судебной картотеки.

«Обвиняемый — Уварова И.Л. (Ст.160 ч.4 УК РФ — присвоение или растрата организованной группой или в особо крупном размере). Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Текущее состояние — обжаловано», — говорится на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. Апелляционная жалоба была подана адвокатом Уваровой на следующий день после принятия решения о помещении под стражу.

Защитники просили избрать для Уваровой меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу регистрации. «Мера приведет к более быстрому расследованию обстоятельств уголовного дела, поскольку в указанном регионе проживает большинство свидетелей по уголовному делу», — указывалось мнение защиты в материалах решения об аресте Уваровой. Также экс-начальница просила смягчить меру из-за необходимости ухода за бывшим супругом. Эти и другие доводы адвокаты могут привести в апелляционной жалобе.

