В Тюменской области зреет большой политический скандал

КПРФ получила в Тобольском районе 10 мандатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Единая Россия» в Тюменской области недовольна тем, что КПРФ получила 10 мандатов на выборах в думы сельских поселений Тобольского района. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Ранее 11 кандидатов-единороссов с судимостью в последний момент отказались от участия в муниципальных выборах в Тобольском районе.

«Ситуация между партиями в Тобольском районе накалилась до предела. К прямой конфронтации по этому поводу, конечно, никто не переходит. Но в политических кругах поговаривают о том, что если бы 11 кандидатов в депутаты от „Единой России“ не снялись с выборов, то у КПРФ было бы, как минимум, в два раза меньше мандатов», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В региональном отделении КПРФ агентству заявили, что все места в муниципалитетах Тобольского района были завоеваны в честной политической борьбе. «Там, на местах, коммунисты проделали большую работу. Это не следствие того, что кто-то снялся с выборов. Мы на такой результат и рассчитывали», — пояснила агентству депутат тюменской областной думы от КПРФ Тамара Казанцева. В региональном отделении «Единой России» взяли время на подготовку ответа.

В избиркоме Тобольского района URA.RU ответили, что выборы там прошли спокойно. «Никаких жалоб ни во время выборов, ни после них, к нам не поступало. Все прошло хорошо», — рассказали агентству.