15 сентября 2020
14 сентября 2020

В Тюменской области зреет большой политический скандал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Голосование на УИК №1702 и №1703. Екатеринбург, выборы, избирательный участок, общероссийское голосование, голосование по поправкам в конституцию, избирательный участок1703
КПРФ получила в Тобольском районе 10 мандатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Единая Россия» в Тюменской области недовольна тем, что КПРФ получила 10 мандатов на выборах в думы сельских поселений Тобольского района. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Ранее 11 кандидатов-единороссов с судимостью в последний момент отказались от участия в муниципальных выборах в Тобольском районе.

«Ситуация между партиями в Тобольском районе накалилась до предела. К прямой конфронтации по этому поводу, конечно, никто не переходит. Но в политических кругах поговаривают о том, что если бы 11 кандидатов в депутаты от „Единой России“ не снялись с выборов, то у КПРФ было бы, как минимум, в два раза меньше мандатов», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В региональном отделении КПРФ агентству заявили, что все места в муниципалитетах Тобольского района были завоеваны в честной политической борьбе. «Там, на местах, коммунисты проделали большую работу. Это не следствие того, что кто-то снялся с выборов. Мы на такой результат и рассчитывали», — пояснила агентству депутат тюменской областной думы от КПРФ Тамара Казанцева. В региональном отделении «Единой России» взяли время на подготовку ответа.

В избиркоме Тобольского района URA.RU ответили, что выборы там прошли спокойно. «Никаких жалоб ни во время выборов, ни после них, к нам не поступало. Все прошло хорошо», — рассказали агентству.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...