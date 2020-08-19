С выборов в думы сельских поселений кандидатуры сняли 11 человек Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На выборах в думы сельских поселений Тобольского района (Тюменская область) вспыхнул скандал — 11 кандидатов отозвали свои кандидатуры. Их заставили это сделать из-за озвученной в СМИ информации о судимостях, сообщил URA.RU один из кандидатов на условиях анонимности.

«После публикаций в СМИ избирком попросил нас добровольно забрать документы. Хотя мы имеем право участвовать в выборах», — поделился инсайдер. И отметил, что бланки для голосования уже напечатаны. «Теперь выборы могут быть отменены — на некоторых участках осталось по одному кандидату», — утверждает он. Как сообщили в избиркоме Тобольского района, уже все 11 кандидатов забрали свои заявления.

Председатель местной ТИК Валентина Бахтинова сообщила URA.RU, что кандидаты нарушили закон. «Согласно законодательству те, кто не указал при подаче заявления судимость, не могут участвовать в выборах. Поэтому они должны отозвать свою кандидатуру. В случае, если кандидат отказывается это делать, вопрос решается через суд», — прокомментировала она. И сообщила, что выборы состоятся — согласно закону об избирательном праве на участках в сельских территориях может участвовать только один кандидат. Его победа признается в том случае, если он наберет более 50% голосов.

Получить комментарий в избирательной комиссии по Тюменской области не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что на выборы в думы сельских поселений Тобольского района подали документы 11 кандидатов с судимостью — два от КПРФ и девять — от «Единой России».