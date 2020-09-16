16 сентября 2020

Польша хочет арестовать трех российских авиадиспетчеров. Они работали в день гибели Качиньского

© Служба новостей «URA.RU»
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Генпрокуратура Польши намерена допиться ареста российских авиадиспетчеров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Генпрокуратура Польши подала ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года — в день крушения самолета президента страны Леха Качиньского. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ева Бялик.

«Следственная группа № 1 Генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиационных диспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. Решение об аресте, как отмечается, станет шагом к объявлению диспетчеров в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям. Бялик подчеркнула, что обвинения касаются «умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей».

Самолет Ту-154 президента Польши, как напоминает RT, разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Все находившиеся на борту 96 человек погибли. Во время расследования, российская сторона пришла к выводу, что к трагедии привели ошибочные действия экипажа, в частности то, что командир воздушного судна не ушел на запасной аэродром в трудных метеоусловиях.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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