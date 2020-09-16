Скандальный депутат из ХМАО хочет изгнать администрацию из города

Право именно на это здание и предложил оспорить депутат Крепких Фото: пресс-служба администрации Нижневартовского района

Депутат Нижневартовской думы Владимир Крепких предложил выселить администрацию Нижневартовского района из здания, расположенного в городе по адресу улица Ленина, дом 6. По его мнению, которое он озвучил на заседании думской комиссии, руководство района должно переехать на территорию возглавляемого ими муниципалитета, передает журналист URA.RU.

«Я бы предложил обратиться к губернатору [ХМАО Наталье Комаровой], чтобы у нас администрацию района перевели в район, а местное здание передали бы городской думе», — предложил Крепких.

По мнению депутата, после передачи здания администрации района можно было бы решить вопрос с парковками в центре города, отдав часть территории под нужды автолюбителей. Затем Крепких уточнил, что депутатам такое здание не нужно, а правильней было бы отдать его администрации города, а районную власть переселить в Излучинск.

В администрации Нижневартовского района журналисту URA.RU рассказали, что инициатива Крепких выглядит необычной. «Здание в Нижневартовске, по адресу улица Ленина, дом 6, где располагается администрация Нижневартовского района, является собственностью Нижневартовского района», — уточнили в пресс-службе муниципалитета. В информационном отделе думы Нижневартовска добавили, что городские депутаты, в рамках своих полномочий, имеют право выдвигать любые предложения, и отказались от дальнейших комментариев. Не стали комментировать инициативу депутата и в администрации Нижневартовска.

Ранее URA.RU писало, что Крепких стал фигурантом уголовного дела по факту побоев. Агентство публиковало видео, на котором человек, очень похожий на депутата, применяет насилие в отношении несовершеннолетнего.