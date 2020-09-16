Свердловские главврачи хотят чаще встречаться с новым министром

Андрея Карлова упрекнули в прекращении совещаний с главврачами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов всего через месяц работы вызвал первое недовольство главврачей областных больниц. Как сообщил URA.RU источник в медицинском сообществе, руководители медучреждений возмущены прекращением практики оперативок с минздравом.

По словам инсайдера, с момента вступления Карлова в должность совещания не проводятся. Отсутствие обратной связи влечет за собой невозможность оперативного решения проблем, а это, в свою очередь, провоцирует их усугубление — в больницах возникают гигантские очереди, на которые указывал и губернатор Евгений Куйвашев, растет недовольство медперсонала и т. д.

Впрочем, другой представитель сообщества — главврач одной из екатеринбургских больниц — утверждает, что общение главы минздрава с медучреждениями уже вошло в плановый режим. Перерыв в совещаниях объяснялся тем, что Андрею Карлову требовалось время для вхождения в курс дела. За минувший месяц он объездил почти все свердловские муниципалитеты и на местах ознакомился с состоянием дел в областной медицине. «С прошлой недели практика совещаний возобновилась. ВКС состоялась в пятницу 11 сентября, следующее совещание запланировано на 17.00 17 сентября», — рассказал собеседник агентства.