Арестованный свердловский священник каялся в дискредитации армии РФ

Свердловский иеромонах-раскольник Евгений Пинчук, арестованный по подозрению в публичном оправдании терроризма, три года назад уже был оштрафован за дискредитацию армии РФ. Тогда он раскаялся, написал явку с повинной и активно сотрудничал со следствием. Это следует из решения по уголовному делу, опубликованному на сайте Верхотурского районного суда.
«В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в признательных показаниях, полное признание подсудимым своей вины, что свидетельствует о раскаянии в содеянном», — сказано в материалах.
В 2022 году Пинчук, известный как иеромонах Никандр, опубликовал на своей странице в соцсети текст под названием «Бог поругаем не бывает». Как признала экспертиза, он содержал заявления, направленные на дискредитацию ВС РФ. Учитывая полное раскаяние священника, суд тогда назначил мягкое наказание — штраф 100 рублей.
Нынче священника арестовали после того, как он в одном из telegram-каналов выразил «респект» (то есть уважение) основателю националистической организации, которая признана террористической и запрещена в России. В доме раскольника прошли обыски. Суд отправил его за решетку на два месяца.
