Фургала не отпустили из СИЗО

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Бывший глава Хабаровского края находится в СИЗО с начала июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Мосгорсуд отказался отпускать из СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ранее об этом просили представители его защиты.

«Просим суд отпустить его под залог, сумму оставить на усмотрение суда», — приводит слова адвоката Фургала Михаила Карапетяна РИА «Новости» в своем telegram-канале. Бывший глава Хабаровского края находится в СИЗО с начала июля. В просьбе адвокатов было отказано: суд отклонил их апелляционные жалобы. «Решение Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения», — рассказали в суде.

Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей в 2004—2005 годах. Свою вину он не признает, в отличие от ключевого свидетеля по делу Николая Мистрюкова, которого отправили под домашний арест. Сам экс-губернатор останется в СИЗО до 9 декабря.

Сам Фургал по-прежнему находится в следственном изоляторе. Он делит камеру с бывшим министром Михаилом Абызовым, который обвиняется в коррупции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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