Фургала не отпустили из СИЗО

Мосгорсуд отказался отпускать из СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ранее об этом просили представители его защиты.
«Просим суд отпустить его под залог, сумму оставить на усмотрение суда», — приводит слова адвоката Фургала Михаила Карапетяна РИА «Новости» в своем telegram-канале. Бывший глава Хабаровского края находится в СИЗО с начала июля. В просьбе адвокатов было отказано: суд отклонил их апелляционные жалобы. «Решение Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения», — рассказали в суде.
Сергея Фургала задержали по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей в 2004—2005 годах. Свою вину он не признает, в отличие от ключевого свидетеля по делу Николая Мистрюкова, которого отправили под домашний арест. Сам экс-губернатор останется в СИЗО до 9 декабря.
Сам Фургал по-прежнему находится в следственном изоляторе. Он делит камеру с бывшим министром Михаилом Абызовым, который обвиняется в коррупции.
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