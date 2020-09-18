Назван самый опасный для жизни возраст россиян

Женщины в России, в среднем, живут на 10 лет дольше мужчин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Больше всего мужчин и женщин в России умирают в возрасте 65-69 и 80-84 лет соответственно. Об этом сообщается в данных Росстата.

«Самый „смертоносный“ для российских мужчин период — 65—69 лет. Больше всего женщин умирают в 80—84 года», — пишет News.ru . Второе место по показателю смертности у мужчин занимает возраст от 60 до 64 лет, у женщин — 75-79 лет.

При этом средняя продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года. Женщины, в среднем, живут на десять лет дольше мужчин. По прогнозам Росстата, к 2035 году средняя продолжительность жизни россиян увеличится до 79,1 года.

Главными причинами смерти у россиян по-прежнему остаются сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Мужчины, по словам специалистов, живут меньше, так как чаще употребляют табак, алкоголь, наркотики, а также чаще испытывают стресс и безответственнее ведут себя на дорогах.