«Военным или другим путем»: Путин высказался о судьбе Донбасса и Новороссии
Путин заверил, что Донбасс и Новороссия в любом случае будут освобождены
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Донбасс и Новороссия будут освобождены любым способом. Об этом заявил Президент России Владимир Путин.
«Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем», — сказал Владимир Путин во время интервью с india times. Эти территории стали центральными в контексте российской спецоперации, начатой в 2022 году. Заявление было сделано в рамках общих тезисов о защите интересов российскоязычного населения.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что детали возможного мирного урегулирования и вопрос о выводе ВСУ с территорий, включая Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, будут определяться на переговорах. До этого, 27 ноября, Владимир Путин говорил, что боевые действия прекратятся, когда украинские войска покинут занимаемые ими районы, иначе этого добьются вооруженным путем.
