Путин заверил, что Донбасс и Новороссия в любом случае будут освобождены Фото: Роман Наумов © URA.RU

Донбасс и Новороссия будут освобождены любым способом. Об этом заявил Президент России Владимир Путин.

«Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем», — сказал Владимир Путин во время интервью с india times. Эти территории стали центральными в контексте российской спецоперации, начатой в 2022 году. Заявление было сделано в рамках общих тезисов о защите интересов российскоязычного населения.