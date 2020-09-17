17 сентября 2020
16 сентября 2020

Курганские депутаты не попали в рейтинг Forbes из-за сбоя

© Служба новостей «URA.RU»
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Журналы, журнал, forbes, форбс
При составлении рейтинга в Forbes не смогли учесть доходы курганских депутатов Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Декларационная кампания

Ни один депутат Курганской областной думы не вошел в новый рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов по версии Forbes. Это произошло из-за того, что облдума опубликовала сведения о доходах со сбитой кодировкой, объяснив это техническим сбоем. В прошлогоднем рейтинге Forbes было сразу два курганских депутата, один из которых входил в топ-10.

«Декларации не опубликовала Курганская областная дума (в ее пресс-службе не ответили на запрос Forbes)», — отмечают в издании. В Forbes заявили, что если облдума Кургана все-таки опубликует доходы, рейтинг обновят: «В случае появления „новых“ участников рейтинга они будут „сдвигать“ на одну строчку вниз участников с более низким уровнем доходов».

В пресс-службе Курганской облдумы заявили URA.RU, что ошибка уже устранена. Сведения о доходах опубликованы на сайте. В 2019 году в список Forbes входили депутаты Дмитрий Ильтяков и Олег Колташов. В этом году они отчитались о доходах в 1,67 млрд и 1,17 млрд рублей соответственно. С учетом этого Ильтяков может претендовать на 10 строчку обновленного рейтинга Forbes, вытеснив с этой позиции депутата Волгоградской облдумы Олега Савченко (его доход — 1,64 млрд рублей).

Колташов может занять 13-ю строчку рейтинга вместо депутата Тюменской облдумы Дмитрия Горицкого (1,14 млрд рублей). С учетом добавления в списки Ильтякова Колташов опустится на 14-ю строчку рейтинга.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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