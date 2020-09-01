На сайте Курганской областной думы появились сведения о доходах и расходах депутатов регионального парламента. Но в документе, который открывается, сбилась кодировка. URA.RU в аппарате думы рассказали о причинах.
«Это связано с техническим сбоем. Сейчас проблему пытаются решить», — рассказал руководитель пресс-службы облдумы Алексей Васенев. Он также добавил, что сотрудник-программист, который отвечает за работу парламентского сайта недавно уволился.
Депутаты областной думы должны были опубликовать сведения о доходах до 1 сентября. Когда будет исправлен технический сбой, в аппарате думы не смогли уточнить.
Депутаты Курганской городской думы отчитались о доходах еще в начале августа. По итогам 2019 года самым богатым стал Андрей Кацай, задекларировавший доход, превышающий 43,4 млн рублей. О доходах отчитался и глава региона Вадим Шумков (получивший 4,2 млн рублей), а так же его замы, в числе которых наиболее обеспеченным оказался Анатолий Воробьев. По итогам 2019 года он задекларировал доход почти в 14 млн рублей.
Выборы в Курганскую областную думу пройдут с 11 по 13 сентября. За места в облдуме будут бороться кандидаты от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста», «Партии пенсионеров».
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