01 сентября 2020
31 августа 2020

Курганские депутаты отчитались о доходах, но увидеть их нельзя. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. Курган, чиновники, совещание, обсуждение, политика, решение, собрание, депутаты, рассмотрение, спины чиновников, Принятие закона
Депутаты Курганской облдумы должны были отчитаться о доходах до 1 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На сайте Курганской областной думы появились сведения о доходах и расходах депутатов регионального парламента. Но в документе, который открывается, сбилась кодировка. URA.RU в аппарате думы рассказали о причинах.

«Это связано с техническим сбоем. Сейчас проблему пытаются решить», — рассказал руководитель пресс-службы облдумы Алексей Васенев. Он также добавил, что сотрудник-программист, который отвечает за работу парламентского сайта недавно уволился.

Депутаты областной думы должны были опубликовать сведения о доходах до 1 сентября. Когда будет исправлен технический сбой, в аппарате думы не смогли уточнить.

Депутаты Курганской городской думы отчитались о доходах еще в начале августа. По итогам 2019 года самым богатым стал Андрей Кацай, задекларировавший доход, превышающий 43,4 млн рублей. О доходах отчитался и глава региона Вадим Шумков (получивший 4,2 млн рублей), а так же его замы, в числе которых наиболее обеспеченным оказался Анатолий Воробьев. По итогам 2019 года он задекларировал доход почти в 14 млн рублей.

Выборы в Курганскую областную думу пройдут с 11 по 13 сентября. За места в облдуме будут бороться кандидаты от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста», «Партии пенсионеров».

Прочитать сведения о доходах курганских депутатов невозможно
Скрин с сайта Курганской областной думы

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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