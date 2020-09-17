«РусЛайн» накажут за задержки рейсов в Екатеринбурге

Уральская транспортная прокуратура после задержки авиакомпанией «Руслайн» трех рейсов из Екатеринбурга возбудила административное дело в отношении авиаперевозчика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного органа.
«Транспортной прокуратурой в отношении авиакомпании „Руслайн“ возбуждено дело об административном правонарушении за задержку рейсов. Поводом для проведения проверки стали три факта задержек более 8 часов вылета авиарейсов из Екатеринбурга в Самару, Минеральные воды, Сыктывкар», — сообщили в прокуратуре. В итоге возбуждено дело по статье КоАП РФ «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов».
Ранее URA.RU сообщало, что из-за дождя в Екатеринбурге были задержаны пять рейсов авиакомпании «РусЛайн» на прилет и вылет. В авиакомпании получить комментарий по этому поводу не удалось.
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