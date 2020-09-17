17 сентября 2020

«РусЛайн» накажут за задержки рейсов в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, руслайн
17 сентября на 8 часов были задержаны вылеты из  Екатеринбурга в Самару, Минеральные воды и Сыктывкар Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральская транспортная прокуратура после задержки авиакомпанией «Руслайн» трех рейсов из Екатеринбурга возбудила административное дело в отношении авиаперевозчика. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного органа.

«Транспортной прокуратурой в отношении авиакомпании „Руслайн“ возбуждено дело об административном правонарушении за задержку рейсов. Поводом для проведения проверки стали три факта задержек более 8 часов вылета авиарейсов из Екатеринбурга в Самару, Минеральные воды, Сыктывкар», — сообщили в прокуратуре. В итоге возбуждено дело по статье КоАП РФ «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов».

Ранее URA.RU сообщало, что из-за дождя в Екатеринбурге были задержаны пять рейсов авиакомпании «РусЛайн» на прилет и вылет. В авиакомпании получить комментарий по этому поводу не удалось.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...