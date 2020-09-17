В Екатеринбурге из-за ливня массово задерживаются рейсы «РусЛайн»

Пять рейсов авиакомпании «РусЛайн» из-за дождя в Екатеринбурге задерживаются на прилет и вылет из аэропорта Кольцово. Об этом сообщает онлайн-табло воздушной гавани.
Самая большая задержка — более чем на 16 часов — на рейсе Нижневартовск — Екатеринбург. Самолет должен был вылететь в 00:15, но на данный момент пассажиры еще не прибыли в Кольцово. «Ожидаемое время прилета — 16:45», — сказано в информации на онлайн-табло. Задерживается на 6 часов также прибытие борта из Белоярского (ХМАО). Из-за задержек на прибытие пассажиры не могут вылететь из Кольцово в Сыктывкар (задержка — 6 часов), Саранск и Минеральные Воды (оба 4 часа).
Получить оперативный комментарий в пресс-службе авиакомпании не удалось. Там пообещали дать ответ на запрос позднее. В пресс-службе Кольцово URA.RU пояснили, что в расписании рейсов авиакомпании произошел сбой из-за сложных метеоусловий, которые наблюдались вчера в Екатеринбурге.
16 сентября из-за дождя центр Екатеринбурга встал в многокилометровые заторы. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивал напряженность дорожной ситуации на 8 из 10 баллов.
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