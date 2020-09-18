Глава ЦБ рассказала, как выбирает броши для пресс-конференций

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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, портрет, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина часто выбирает тематические броши для пресс-конференций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина появилась на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора с брошью со значком «пауза». На самом заседании совет директоров ЦБ решил не понижать уровень ключевой ставки впервые с марта.

Набиуллина заявила, что подбирает брошки по ситуации и настроению. «Что касается брошек, выбираю в соответствии с ситуацией и настроением», — цитирует ее РИА «Новости».

На пресс-конференциях Набиуллиной часто присутствует интрига, какую брошь наденет глава регулятора. До этого Набиуллина уже выходила к прессе с брошками в виде неваляшки, домика, голубя, подковы и V-образной кривой.

Ранее сообщалось, что ЦБ решил не понижать ключевую ставку. Она осталась на уровне 4,25%, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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