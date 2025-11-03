Тоннель через Берингов пролив может растянуться на 112 километров
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Протяженность тоннеля через Берингов пролив вместе с выходами может составить от 98 до 112 километров. Об этом рассказал автор проекта, ученый Виктор Разбегин. По его словам, минимальная ширина пролива в этом месте — около 83 километров, однако фактическая длина тоннеля будет больше с учетом особенностей трассы.
«Трасса, проходящая через эти острова, как раз, в зависимости от варианта проекта, действительно колеблется где-то от 98 до 112 километров», — заявил Разбегин. Его слова приводит РИА Новости.
Он пояснил, что минимальное расстояние через пролив в данной точке составляет около 83 километров, однако маршрут прокладывается с учетом расположения островов Ратманова и Крузенштерна. Расстояние между островами — 4,5 километра, что создает благоприятные условия для строительства.
Средняя глубина пролива на планируемом маршруте достигает примерно 40 метров. Тоннельное сооружение может быть разделено на три сегмента: центральный участок в 4,5 километра между островами и два протяженных сегмента по 51 километру каждый.
По его словам, определение глубины заложения тоннеля потребует дополнительных геологических изысканий. Один из вариантов предусматривает прокладку на глубине 100-120 метров. Наиболее перспективная концепция включает два транспортных тоннеля и служебный с соединительными переходами для технического обслуживания.
Идея строительства тоннеля через Берингов пролив была предложена главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым как способ расширения международного сотрудничества между Россией и США. По оценкам экспертов, проект может быть реализован менее чем за восемь лет при стоимости семь-восемь миллиардов долларов. При этом строительство тоннель уже обсуждают более 100 лет.
