Тоннель через Берингов пролив может растянуться на 112 километров

Протяженность тоннеля через Берингов пролив вместе с выходами может составить от 98 до 112 километров. Об этом рассказал автор проекта, ученый Виктор Разбегин. По его словам, минимальная ширина пролива в этом месте — около 83 километров, однако фактическая длина тоннеля будет больше с учетом особенностей трассы.

«Трасса, проходящая через эти острова, как раз, в зависимости от варианта проекта, действительно колеблется где-то от 98 до 112 километров», — заявил Разбегин. Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что минимальное расстояние через пролив в данной точке составляет около 83 километров, однако маршрут прокладывается с учетом расположения островов Ратманова и Крузенштерна. Расстояние между островами — 4,5 километра, что создает благоприятные условия для строительства.

Средняя глубина пролива на планируемом маршруте достигает примерно 40 метров. Тоннельное сооружение может быть разделено на три сегмента: центральный участок в 4,5 километра между островами и два протяженных сегмента по 51 километру каждый.

По его словам, определение глубины заложения тоннеля потребует дополнительных геологических изысканий. Один из вариантов предусматривает прокладку на глубине 100-120 метров. Наиболее перспективная концепция включает два транспортных тоннеля и служебный с соединительными переходами для технического обслуживания.